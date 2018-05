Læring. Børn lærer bedst gennem leg

Af: Inger Lunn, Rødegårdsvænget 14, Odense M - tidl. rektor for pædagogseminariet i Odense - jra@fyens.dk

Debatten om børns læring allerede fra et-årsalderen er i fuld gang i flere aviser.

Selvfølgelig er det vigtigt at være opmærksom på, hvorledes småbørn har det. God og sund mad, tilstrækkelig søvn og hvile er naturlig at sørge for.

Når det angår leg, er det vigtigt at understrege, at børn lærer bedst gennem leg og det at tale med nogen, der udtaler ordene tydeligt og rigtigt.

Sørg for ordentlig normering af pædagoger i småbørnsinstitutionerne. De kan deres opgaver, hvis blot der var mere tid og flere pædagoger.

Jeg ser frem til, at den nuværende regering vil være opmærksom på det.