Søndag 27. maj kan man på side 12 læse, at journalist Anna Holmgaard er indigneret over den latterliggørelse, #MeToo kampagnen sommetider udsættes for.

På side 13 fortæller pædagog og meningsdanner Heidi Lykke Schultz, at kvinde er kvinde værst, især på arbejdspladsen.

Førstnævnte fastholder kvinden som det svage køn, og sidstnævnte indikerer, at ret mange kvinder har både styrke og pondus. De to indlæg viser med al tydelighed det, jeg længe har fornemmet, nemlig at kvindekampen i Danmark for længst har udspillet sin rolle.

Mænd og kvinder er lige og har lige muligheder, herunder en ligelig fordeling af grådighed og magtmisbrug. Da mænd og kvinder er forskellig indrettet, er der også statistisk forskel på, hvordan magtmisbruget kommer til udtryk. Men mænd har bestemt ikke patent på at udnytte andre mennesker eller holde dem nede.

Eksempel: Kvinder manipulerer og bagtaler kolleger, hvor mænd er mere tilbøjelige til at overskride seksuelle grænser på arbejdspladsen. Men psykisk terror er ligeså grimt som fysisk, og begge dele kan have store konsekvenser for offeret.

Derfor vil jeg gerne opfordre til, at vi dropper køn, feminisme og kvindekamp i debatten og i stedet tager en snak om etik og moral, for idioti findes ligeligt fordelt på begge sider af hegnet, og det er nok derfor, #MeToo ofte latterliggøres - og med god grund.

Kvinder har nemlig ikke patent på godhed. Vi har nøjagtig lige så mange mentale brister som mænd. Det kommer bare til udtryk på en anden måde.