- Kan man have ondt i røven og samtidig varm i hjertet? Ja, i Odeon

Kan man have ondt i r.... og samtidigt være varm i hjertet? Ja, det kan man, når man lige har overværet Wagners "Götterdämmerung" fremført af Odense Symfoniorkester sammen med solister, de mere end sagtens kunne spille op til. Vi har altså på Fyn, i Odense, nu et orkester, som er absolut fremragende og - som flere kendere og kritikere i pauserne af den fem timer lange forestilling sagde til hinanden - nærmest bedre end dem i København.

Det skal jeg ikke kloge mig på, og jeg gider heller ikke nogen "metropolbashing", men jeg blev både rørt og oprørt af musikernes niveau undervejs denne udfordrende del af Ringen. Ligesom alle de andre, der prompte kvitterede med stående klapsalver. Dette er årsagen til varmen i hjertet.

Smerten i rumpetten skyldes sæderne i Odeon. De er tortur. Hårde, uden lændestøtte, for lave, monteret så man glider ned af dem - og så er der meget ringe benplads. Læg for fuldstændighedens skyld dertil, at de er placeret sådan forhold til hinanden, at man ser direkte ind/ned i nakken på personen foran. Skråtstilling burde være en ufravigelig regel i bygninger for klassiske kunstarter. Det var vi mange, der talte om, og det vil jeg gerne tale op.

Odense Symfoniorkester og Odeon har med "Ringen" vist, at de har potentiale som et nyt nordisk operahus. Til udfordrende og særlige forestilllinger som f.eks. Wagners lange forestillinger, der trækker kræsent publikum rundt i Europa efter kvalitet.

Dette potentiale sidder selvfølgelig primært hos musikerne og ledelsen af orkesteret. Men det sidder også i noget så lavpraktisk som en god oplevelse for kroppen. Derfor: Lad os samle ind til ordentlige sæder til Odeon - hurtigst muligt. Det fortjener symfoniorkesteret, og det fortjener et upcoming hus for kunst og kultur på Fyn.