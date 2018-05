I et debatindlæg i Fyens Stiftstidende (20. maj) rejser byrådsmedlem Sonja Marie Jensen en vigtig diskussion om debattonen på de sociale medier. I den forbindelse anklager hun medierne, herunder TV2, for ikke at ville sikre en ordentlig tone i debatten og for ikke at fjerne stødende kommentarer på de sociale medier.

Den anklage rammer imidlertid ved siden af, når det gælder TV2. Vi har gennem de seneste år afsat mange ressourcer til at overvåge debatten på sociale medier, bl.a. gennem et værktøj, som har gjort overvågningen meget effektiv og hurtig.

TV2's forstærkede overvågning betyder, at vi i 2017 tog stilling til cirka 2,5 millioner kommentarer og tilkendegivelser på vores sociale platforme. De 2,5 millioner kommentarer blev enten vurderet til at være helt i orden i forhold til TV2's retningslinjer på goddebat.tv2.dk - hvilket var langt, langt de fleste - eller er blevet besvaret eller slettet.

TV2 ønsker en god debat på sine sociale platforme. Alle TV2's Facebook-sider fortæller tydeligt om den debattone, vi ønsker, og der henvises jævnligt til goddebat.tv2.dk. Ved første overtrædelse slettes en kommentar, og efter to overtrædelser blokeres debattøren. Det er nu sket cirka 2000 gange, at vi har blokeret en debattør.

Det er i alles interesse, at TV2's medvirkende og brugere har en god oplevelse ved at være på TV2's Facebook-sider, og hvis tonen er i orden, censurerer vi ikke. Der skal være plads til kritik af program, programindhold og medvirkende, men vi gør, hvad vi kan, så f.eks. direkte personangreb og anstødeligt sprogbrug bliver irettesat og/eller fjernet.

Generelt lægger TV2 stor vægt på at facilitere debat og formidling af viden om vores samfund til gavn for borgerne og for deres engagement i demokratiet. Det sker både på TV2 News, som p.t. er Danmarks fjerde mest sete kanal og den største leverandør af nyheder, aktualitet og debat, og på TV2's hovedkanal, som prioriterer nyheds- og aktualitetsudsendelser særdeles højt - både set i dansk og internationalt perspektiv.

I 2017 bestod 20 procent af TV2's programmer fra tidlig morgen til sen aften således af nyhedsudsendelser.