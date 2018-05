Svendborg: Kan man forhindre oversvømmelser uden at blive ruineret og samtidig passe på både naturen og dyrelivet? I Svendborg kan man.

Og det er derfor, at Svendborg Kommune er at finde i den netop udgivne publikation Klima100, som Realdania og Sustania står bag.

Publikationen er en fortegnelse over landets 100 mest forbilledlige løsninger på klimaproblematikker og skal gerne skabe inspiration mellem landets kommuner til at øge den grønne omstilling.

Svendborgs bidrag til inspirationskataloget er vandporten i Caroline Amalielund-skoven, der betegnes som en anderledes og billig klimaløsning.

Ved store skybrud sørger vandporten for at holde vandet fra Trappebækken tilbage, så det løber ned mod byen og havnen i et tempo, der ikke skaber oversvømmelser.

I stedet er det skovbunden, der bliver oversvømmet, men det er kun midlertidigt, og det kan den godt tåle. Samtidig er vandporten indrettet med en fiskepassage, så for eksempel ørreder kan svømme igennem for at gyde, hvilket sikrer biodiversiteten.

Desuden er foranstaltningen op til 15 gange billigere end de store underjordiske betonbassiner, man typisk bruger til at opdæmme regnvand.

Alt i alt er det en begavet løsning på de udfordringer, vand skaber flere og flere af, mener afdelingsleder Birgitte Kring Frederiksen fra Natur og Miljø i Svendborg Kommune.

- Vandporten er opstået i samarbejde mellem Svendborg Kommune og Vand og Affald og er et godt eksempel på, hvordan vi sammen kan lave intelligente løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne giver, siger hun i en pressemeddelelse.