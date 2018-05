Pleje. Valg af plejebolig er umuligt i Odense

Det var med stor interesse, at jeg 19. april under Meninger i Fyens Stiftstidende læste indlægget fra ældreminister Thyra Frank (TF). TF problematiserer over, at ældre ikke gør mere for at vælge det rette plejehjem i god tid, inden det bliver aktuelt. Med dette afsæt har TF igangsat behandling at et lovforslag om en plejehjemsoversigt, hvoraf det skal fremgå, hvilket værdigrundlag det enkelte plejehjem bygger på og hvilke "tilbud" det enkelte plejehjem har.

Jeg kan kun hilse et sådant initiativ velkommen. At flytte på plejehjem er for mange ældre den mest udfordrende flytning, et menneske kan komme ud for, da det ofte foregår på det mest sårbare tidspunkt i ens liv. Et sådan initiativ, som TF står for, er dog på ingen måde tilstrækkeligt til at gøre indflytning på plejehjem bare nogenlunde trygt.

Jeg har gennem de seneste fem år som pårørende været involveret i overgang fra eget hjem til plejehjem i Odense Kommune tre gange, henholdsvis i forhold til mine svigerforældre og senest i forhold til egne forældre.

Det har alle gange været kendetegnet ved, at samtale med repræsentanter fra Odense Kommune om plejehjemsplads først blev aktuel, når situationen i eget hjem var fuldstændig uholdbar, hvor der var fare for den ældres liv og førlighed, og efter at alle tiltag i form at diverse hjælpeforanstaltninger, ekstra tilsyn m.m. var afprøvet.

Således byggede det endelige valg af plejehjem udelukkende på, hvor der var ledige pladser og ikke ud fra den ældres eller de pårørende ønsker om et plejehjem med et særligt værdigrundlag eller med særlige tilbud. Som pårørende kunne det tolkes, som om beslutning om at tilbyde en plejehjemsplads først blev truffet af Odense Kommune, når det økonomiske incitament vejede tungere end den ældres behov for hjælp og støtte.

Denne betragtning tangerer desværre en del andre oplevelser med hjemmeplejen, som vi har haft som familie, hvor fokus mere var rettet mod opgaveløsning end mod den gamles skiftende behov for pleje og omsorg.

At den ældre ofte skal gennem så mange og langvarige kvaler, inden plejehjemsplads tilbydes, risikerer at medføre, at almentilstanden er så svækket, at mulighederne for at falde til rette og til ro i de nye omgivelser er nærmest umulige.

Et sådant lovforslag om plejehjemsoversigt vil for mig at se ikke kvalificere overgangen til plejehjem i Odense Kommune, så længe der ikke gøres mere for, at beslutningen om flytning drøftes kan drøftes i god til ud fra den ældres ønske og ikke på grundlag af en administrativ vurdering med fokus på opgaveløsning. Det kan frygtes, at problemstillingen bliver endnu mere markant i takt med, at den varslede nedlægges af ca. 50 plejehjemspladser i Odense Kommune gennemføres - vel vidende, at reduktionen skal se i forhold til et øget antal private plejehjem.

Der kan for mig at se gøres meget mere for, at overgangen til plejehjem foregår så værdigt som muligt.