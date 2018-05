Tidligere færøsk landsholdsspiller skal i fængsel for at opfordre en kvinde til overgreb på hendes lille søn.

42-årige Hans Fróði à Toftanesi fra Færøerne er mandag idømt tre år og ni måneders fængsel for at have opfordret en 43-årig kvinde til at begå 41 overgreb på sin fireårige søn.

Gennem chatbeskeder opfordrede og instruerede han moren til at begå overgrebene, som fandt sted fra juni til september sidste år.

Manden, der er tidligere fodboldspiller på det færøske landshold, har gennem hele retssagen begæret sin uskyld, fordi han angiveligt troede, at chatten drejede sig om fantasier og ikke virkelighed.

Det er dommerne i sagen dog ikke enige i.

- Der kan ikke have været nogen som helst tvivl om, hvad dialogen handlede om, siger retsformanden ved domsafsigelsen.

Manden bad om nøgenbilleder af både mor og søn samt billeder af overgrebene.

Han forsøgte desuden at få moren til at have samleje med den fireårige dreng, men det mislykkedes, da sønnen "var for ung til at gennemføre det".

I marts blev moren ligeledes idømt tre år og ni måneders fængsel for at have begået overgrebene.

Anklager Bente Schnack ønskede ellers, at Hans Fróði à Toftanesi skulle mindst fem år i fængsel, fordi han manipulerede moren til at begå overgrebene, men det finder dommerne ikke belæg for.

- Det er vores vurdering, at det er to voksne mennesker, der udmærket vidste, hvad de havde gang i.

- Vi mener ikke, at den ene er værre end den anden. Den ene er heller ikke i den andens magt. De er begge i deres lysters magt, og det gik ud over et barn, siger retsformanden.

Retten i Lyngby kender Hans Fróði à Toftanesi skyldig i alle 43 forhold, som færingen var tiltalt for.

Foruden fængselsdommen er han også dømt til at betale 100.000 kroner i erstatning til offeret.

Dommen blev omgående anket til Østre Landsret med krav om frifindelse.

Den 42-årige mand har siddet varetægtsfængslet i syv måneder, og fængslingen er efter domsafsigelsen blevet forlænget.