Det er svært at påstå, at det er jordens undergang, at Svendborg Event skal spare 100.000 kroner, mener formand Kurt Mousten.

Svendborg: - Det er bare et kødsår. Replikken har været sagt af soldater og andre hårde negle i mange film, og budskabet fra Svendborg Event-formand Kurt Mousten er det samme, efter at politikerne har indgået budgetforlig for 2019. Forliget indebærer, at der skal spares i alt 69 millioner kroner og blandt andet spares 82 stillinger væk, og i sparekataloget, som politikerne har kunnet plukke i, var der lagt op til, at der skulle barberes en halv million kroner af Svendborg Events årlige tilskud på omkring 3,8 millioner kroner. Sådan gik det ikke. Beløbet blev i stedet 100.000 kroner, og mens det sår gør ondt, så er det trods alt ikke dødbringende, mener Kurt Mousten. - Vi havde håbet på et nul. Men der er ingen tvivl om, at politikerne har siddet med en vanskelig opgave, og derfor er det svært for os at sige, at det er jordens undergang. Vi tager handsken op og prøver at få det til at lykkes, siger Kurt Moutsen.

Budget skal gennemgås