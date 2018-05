En japansk have ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup og udviklingen af en sejlende drone til opmålinger på vand. Det er, hvad LAG SØM nu er med til at sætte i gang med uddelingen af penge til lokale projekter.

- Vi er vældig glade for, at vi får støtte til projektet. Det betyder, at vi får mulighed for at realisere de planer, vi har for udviklingen af den her drone, siger Lasse Skriver Møller, der er den ene af to ansatte i Danadynamics.

Svendborg: Mange ville gerne have en bid af puljen, da Den Lokale Aktionsgruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) forleden fordelte 1,1 millioner kroner til lokale projekter.

Inden længe vil LAG-pengene også sætte sine spor ved Ollerup - nærmere betegnet lige over for Bunkermuseet. Her vil skal der ligge en japansk have, og det er der en ganske særlig grund til, forklarer Uffe Strandby, forstander på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, der er med i haveprojektet.

- Gymnastikhøjskolen har altid haft en meget tæt kontakt til Japan. Skolens stifter var i Japan i forbindelse med en jordomrejse i 1929, og her blev han venner med blandt andre en rektor på et universitet. Det og flere andre venskaber resulterede i, at man flere steder i Japan tog den danske gymnastikform til sig og begyndte at sende elever til skolen i Ollerup, forklarer Uffe Strandby.

Derfor er der i dag en del japanske medlemmer i skolens elevforening, Ollerup Delingsførere, og det er en af dem, der har taget initiativ til haven. Ligesom det bliver elevforeningen, der kommer til at bruge deres frivillige kræfter på at etablere haven. Et arbejde, der går i gang til september og gerne skal gå sådan, at haven er klar til at strutte, når gymnastikhøjskolen i 2020 holder 100-års jubilæum.

Haven er dog ikke kun tænkt som en knopskydning til gavn for skolen.

- Den kommer til at ligge lige over for Bunkermuseet, tæt på skolen og lige ved Margueritruten, så der bliver to attraktioner ved ruten til gavn for turisterne og alle andre, der kommer forbi, siger Uffe Strandby.

Foruden de to i Svendborg Kommune blev fire andre projekter tiltænkt penge. Det gælder et ciderbryggeri i Øksendrup (87.745 kroner), Sulkendrup Mølle (250.000 kroner), Korinth Kro (400.000 kroner) og Fiskehuset Faaborg (100.000 kroner). Fælles for projekterne, der har fået penge i denne anden af tre uddelingsrunder i 2018, er, at de giver oplevelser til lokale og turister, oplyser LAG SØM.