Faaborg: For første gang kan film og kulturhuset Helios-Teatret tilbyde faaborgenserne en sportsbegivenhed direkte på det store lærred. Biografen viser alle danske VM -kampe i den store sal, så byens fodboldfans kan få en ekstra stor oplevelse i mørket sammen med - forhåbentlig - masser af andre fodboldentusiaster. Og det er tilmed gratis. Så der er lagt op til en fodboldfest af de helt store.

Hans Henrik Hedemann fra operatørgruppen har været frivillig siden biografforeningens start, og lige siden har det været hans kæphest at vise store sportsbegivenheder som fodboldturneringer, motorløb osv. Det er også ham, der har sørget for at få de nødvendige tilladelser i hus - og nu håber han, at byens fodboldfans bakker op om hans initiativ.

- I første omgang gælder det de tre indledende kampe, 16., 21. og 26. juni, og så må vi se, hvor godt Danmark klarer sig videre op gennem kampene til medaljerne. Det er vores plan at vise alle danske kampe, og vi er klar til at sende dem direkte. Hold øje med hjemmesiden, www.heliosteatret.dk, siger Hans Henrik Hedemann.

- Vi har valgt at give fodboldkampene som en gratis oplevelse til vores publikum. Vi råder over 150 pladser pr. kamp, og for at nogen ikke skal gå forgæves, kan man på kampdagen hente billetter i Helios-Teatret to timer før kampen efter først til mølle-princippet - dog maks. fire billetter pr. person.

- Med fodboldfesten ønsker vi at vise, hvad biografen kan - ud over at vise film, og VM-turneringen bliver en slags prøveballon på, om der er stemning og tilslutning til den slags i Helios-Teatret, slutter Hans Henrik Hedemann.