Faaborg-Midtfyn: Efter sommerferien står der friske råvarer, skønne måltider og fællesskab på skemaet på tre skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Sammen med Meyers Madhus sætter skolerne fokus på mad og måltider i projektet "Cool Beans", som er støttet af Undervisningsministeriet, skriver kommunen i en pressemeddelelse. 150 elever fra Carl Nielsen Skolen, Tre Ege Skolen og Øhavsskolen skal gennem 12 uger prøve kræfter med at filetere fisk, bage brød og lave mad med gode, friske råvarer. Alt sammen med vejledning fra skolernes lærere og pædagoger, som klædes på til opgaven af Meyers Madhus. Initiativet handler om mere end at blive mæt.

Projektet er et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Meyers Madhus med støtte fra Undervisningsministeriet. Carl Nielsen Skolen, Tre Ege Skolen og Øhavsskolen deltager i projektet, som løber i hele skoleåret 2018/2019. Otte projekter har fået del i Undervisningsministeriets pulje på 10 mio. kroner til at styrke maddannelsen i folkeskolen.

- Det handler om, at børnene oplever den bedst mulige start. Grundlæggende madkundskaber er en vigtig forudsætning for at leve et sundt liv. Det vil vi gerne lære eleverne, siger Nils Edmond Pedersen, afdelingsleder på Øhavsskolen i Faaborg. Der er nemlig ingen garanti for, at børnene får køkkenfærdigheder med hjemmefra. En undersøgelse fra Coop i 2016 viser, at kun syv procent af danske børn hjælper til med aftensmaden på en almindelig hverdag. Samtidig er faget madkundskab generelt nedprioriteret i folkeskolen.