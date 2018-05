Assens: Skovpavillonen i Assens er en selvejende institution, der drives af frivillige. Derfor gør det også ekstra ondt på medlemmerne, når den gamle hæderkronede forlystelsesinstitution udsættes for hærværk og vandalisme.

Lørdag opdagede man, at den 100 år gamle udendørs musikscene var raseret af ukendte gerningsmænd.

- Der lå stole og flød overalt på musikscenen, og flere af stolene var ødelagte. Og også det akustiske loft, som vi fik lavet for nogle år siden, er ødelagt flere steder, fortæller Skovpavillonens næstformand Holger Hansen, mens han lettere chokeret viser ødelæggelserne frem.

Musikscenen har tidligere været udsat for hærværk, men aldrig af en karakter som den, der for nylig fandt sted. Skovpavillonen har valgt at lade døren til musikscenen stå åben for offentligheden. Det betyder, at musikscenen særligt i sommerhalvåret er et populært mødested for unge mennesker.

- Vi har valgt ikke at låse døren, fordi den ellers alligevel vil blive brudt op. Vi har ikke noget imod, at folk kommer og bruger musikscenen til at opholde sig på, når bare de kan nøjes med at sidde og hygge sig. Det har vi ingen problemer med, men det er trælst, når folk keder sig så meget, at de bare ødelægger alting, siger Holger Hansen, der også måtte kassere fire-fem ødelagte stole for et par uger siden.