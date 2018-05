Det går strålende for dansk økonomi, kan man læse ud af regeringens prognose Økonomisk Redegørelse, der er offentliggjort mandag.

Men selv om finansminister Kristian Jensen (V) ikke vil sige, at det ligefrem går for godt, så maner han til forsigtighed. Skal højkonjunkturen vare ved, må det offentlige forbrug ikke stige for meget, lyder det.

Der er nemlig risiko for mangel på arbejdskraft, mener finansministeren.

- Man skal huske på, at hvis ikke der er kapacitet til rådighed, og man øger det offentlige forbrug for meget, så er det med til at skabe en overophedning, der kan være farlig for dansk økonomi, siger Kristian Jensen.

Regeringen regner med, at det offentlige forbrug - altså penge der blandt andet går til løn til lærere og sygeplejersker - vil vokse 0,5 procent i år.

Det er mindre, end befolkningsudviklingen egentlig ville tilskrive. Det såkaldte demografiske træk er nemlig beregnet til 0,7 procent i år. Dermed sætter regeringen for få penge af, mener Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht.

- Det betyder gradvist, at vi får en udhuling af antallet af varme hænder, siger Engelbrecht.

Han er ikke enig med Kristian Jensen i, at flere offentligt ansatte risikerer at fyre faretruende op under en i forvejen varm økonomi.

- Jeg ved godt, at finansministeren bliver ved med at gentage, at der er mangel på arbejdskraft. Men hvis der var en stor generel mangel på arbejdskraft, ville vi se, at lønningerne steg med galopperende tempo. Og det gør de ikke, siger Engelbrecht.

Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, mener, at det er rimeligt at tale om flaskehalse på arbejdsmarkedet. Men heller ikke han kan se en generel mangel på hænder.

Og Enhedslisten mener, at den økonomiske udvikling i den offentlige sektor burde følges ad med den private.

Når det går frem derhjemme, skal det også gå frem henne på plejehjemmet, siger Pelle Dragsted.

- Regeringen har valgt at bruge en meget stor del af råderummet på at sænke skatten og investere i militært isenkram. Det betyder, at der ikke er penge nok til, at vi kan følge med i de kommende år, når der kommer flere ældre.