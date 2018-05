Cottarelli accepterer mandatet til at forsøge en regeringsdannelse i Italien under krise.

Italiens præsident har givet økonomen Carlo Cottarelli opgaven at danne en ny regering.

Cottarelli, som er tidligere embedsmand i Den Internationale Valutafond (IMF), siger, at han accepterer mandatet til at forsøge en regeringsdannelse.

Det sker, efter at Femstjernebevægelsen og det højreorienterede Ligaens forsøg på regeringsdannelse slog fejl, da de to partier ikke vil acceptere præsidentens afvisning af deres foreslåede finansminister.

Giuseppe Conte, der ellers var udpeget til at blive Italiens næste premierminister, foreslog Paolo Savona, som er modstander af euroen og meget kritisk over for Tyskland, som sin finansminister.

Conte har efter præsidentens afvisning sat hårdt mod hårdt og erklæret, at han ikke kan danne regering.

Cottarelli sige, at hvis han ikke kan vinde en påkrævet tillidsafstemning, så vil der blive udskrevet et nyvalg efter august - formentligt i begyndelsen af 2019.

Ud over forberedelsen af det kommende valg skal den nye regeringsleder sikre en vedtagelse af det næste nationale budget.

Beslutningen om at udpege Carlo Cottarelli som den næste regeringsleder lægger op til et valg, hvor spørgsmål om Italiens rolle i EU, og euroens betydning kan blive dominerende.

Italien, som er den tredje største økonomi i EU, har været uden regering siden et parlamentsvalg i marts.

Præsidenten sagde søndag aften, at Italien ikke kan have en finansminister, der vil ud af euroen, da det ville udløse alarm på finansmarkederne.

Det var den 4. marts, italienerne var til valg, men de sammensatte et parlament, som har meget svært ved at enes om en regering.

Femstjernebevægelsen, som gik til valg på at bekæmpe korruption og levebrødspolitikere, nåede frem til et regeringsgrundlag med Liga.

De blev så enige om, at premierministeren skal findes uden for partierne. Det blev teknokraten og juraprofessoren Conte, som nu har givet op.

De to partier er vidt forskellige, men er begge mod EU. Deres fælles program indeholder blandt andet en lavere pensionsalder, lavere skat og borgerløn.

Det er et program, der koster mange offentlige penge, og i Bruxelles og i eurolandene er der bekymring for, at Italiens gæld vil stige voldsomt.