Et uafhængigt Skotland vil ikke være med i euroen, siger den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, og hun pointerer, at der er absolut ingenting, som forhindrer landet i at bevare pundet som valuta.

- Det er ikke mit partis overbevisning, at Skotland skal være med i euroen, siger hun.

- Pundet er Skotlands valuta lige nu. Pundet er, som alle ved, en fuldt gangbar international valuta. Der er absolut ingen grund til at holde op med bruge pundet i Skotland, siger Sturgeon i kommentarer til brexit.

Hun siger samtidig, at en brexitaftale, som vil give Nordirland konkurrencemæssige fordele i forhold til det øvrige Storbritannien vil give Skotland meget at tænke over.

Skotland ønsker også at bevare adgangen til det indre marked, understreger Sturgeon.

Den skotske førsteminister understreger, at hun over for EU's brexitforhandler, Michel Barnier, tidligere mandag har understreget, at Skotland ønske at forblive i EU's toldunion og indre marked.

Nordirland har fået særlige tilbud fra EU-forhandlerne, fordi London, Dublin og Bruxelles frygter for en udvikling med nye spændinger langs grænsen mellem den britiske provins og EU-landet Irland.

Tidligere på måneden gik titusindvis af skotter gennem gaderne i Glasgow for at kræve selvstændighed.

Den årlige march har fået stadig flere deltagere, siden et flertal på 55 procent i Skotland i 2014 stemte mod uafhængighed.

Nationalisten Nicola Sturgeon har truet med at holde endnu en folkeafstemning om uafhængighed, hvis Skotlands selvstyre bliver svækket efter brexit.