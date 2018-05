Debat: Søfart i fremgang

Læserbrev: Tidligere på måneden rundede dansk søfart et skarpt hjørne. Spritnye tal viser nemlig, at handelsflåden under dansk flag stormer frem og nu fylder mere end 20 millioner bruttotons. For blot et år siden var den på knap 16 millioner tons. Faktisk har handelsflåden under Dannebrog aldrig været større.

Det er godt nyt. For når to ud af tre sømænd bor i de danske yder- og landdistrikter, ikke mindst her i det sydfynske, så smitter væksten i dansk søfart af på vores lokalområder. En væsentlig grund til boomet i den danske handelsflåde er, at regeringen har lavet synlige tiltag, som branchen har reageret på.

I efteråret 2017 vedtog regeringen med støtte fra DF og RV en historisk erhvervspakke med maritime aftryk. Registreringsafgiften for brugte skibe blev afskaffet og vi udvidede sømandsskatten til at gælde sømænd i hele den maritime offshore.

Det vil understøtte de mange tusinde maritime arbejdspladser på Fyn - ikke bare i rederierne, men også hos de mange maritime underleverandører. Samtidig er det en positiv udfordring til vores maritime skoler, der skal levere arbejdskraften. Her skal politikere, skoler og branchen sammen sætte kog på kedlerne, så de politiske tiltag også her får effekt til gavn for både en stor dansk styrkeposition og for fynske jobs.