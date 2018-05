Det skal være hyggeligt for gæsterne at komme på de campingpladser, som Lars og Mette Skifter driver. Men i kulissen er det også benhård og strategisk forretning.

- Jeg har lynende travlt, men jeg tager den med ro. Fantasi, fantasi, fantasien er god.

Ordene er fra en sang, som blev sunget i tv-programmet "Fjernsyn for dyr - Bamse på planeten", men det kunne lige så godt have været Lars eller Mette Skifter, der sang den.

For som ejere og bestyrere af to campingpladser er der rigeligt at se til, men det må gæsterne ikke kunne mærke.

Pladser giver overskud Mette og Lars Skifter ejer Hasmark Strand Camping og Bogense Strand Camping.Hasmark Strand Camping har cirka 70 ansatte i højsæsonen. Det er mellem 12 og 15 personer målt på årsværk.I Bogense er der 20 til 25 personer i højsæsonen, og det er fem til seks årsværk.Regnskabsåret for de to campingpladser er i 2017 ændret fra kalenderåret til forskudt regnskabsår fra 1. oktober til 30. september.Ifølge databasen biq.dk gav Hasmark Strand Camping et overskud på de ni måneder på 2,7 millioner kroner. I 2016 (12 måneder) var resultatet 1,2 millioner kroner. Egenkapitalen for Hasmark Strand Camping er på 13,8 millioner kroner, og selskabet bag har værdier i grunde og bygninger for 35,6 millioner kroner.Regnskabet for januar til september i 2017 for Bogense Strand Camping viser et overskud på 1,2 millioner kroner og en egenkapital på 3,2 millioner kroner. Selskabet bag Bogense Strand Camping har grunde og bygninger til en værdi af 25,4 millioner kroner.

- Kunsten ved at drive campingplads er at have god tid til gæsterne og stoppe op for at snakke, selv om man har drønende travlt. Og kunsten er at have medarbejdere, der gør det samme, fortæller Lars Skifter, som har været i branchen i næsten tre årtier.

Sammen med Mette Skifter ejer han Hasmark Strand Camping og Bogense Strand Camping. For dem er det en livsstil at drive campingplads, men det skal også være en god forretning.

- Camping er megahyggeligt, men det er også business. Det er det nødt til at være, når vi skylder så mange penge væk. Det er sindssyg vigtigt, at vi er dygtige til at drive forretning, siger Mette Skifter.