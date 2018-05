Debat: Kommentar til Britta Schall Holberg, FAA 27. maj

Læserbrev: Så er godsejerfruen på banen igen. Og misandten om det ikke er det samme emne igen - integration. Kære Britta. Du glemmer helt det meget væsentlige i din enøjede debat, at det er islamiseringen af Danmark, ja hele Vesten, vi andre er bange for. Det er ikke brune mennesker eller sorte. Vrøvl.

Du taler aldrig om den reelle fare fra islam. Du taler overordnet om alle kulturer, helt hen i vejret. Muslimer er ikke integrerbare i vestlige demokratiske lande. Ja, nu generaliserer jeg. Men så længe alle muslimer her i Danmark stiltiende accepterer de middelalderlige mørkemænd, der fungerer som imamer i de frygtelige moskéer på dansk grund, så kan jeg ikke se, at de ønsker integration. Jøder, vietnamesere, thailændere med flere opfører sig da ikke lige som muslimerne.

Du bliver da nødt til at indrømme, at vi har et problem. Er du virkelig så faktaresistent, så langt væk fra virkeligheden, at du nægter at se realiteterne i øjnene? Rummelighed, siger du. Hvor er rummeligheden i islam? Vi skal ikke rumme revl og krat. Vi skal først og fremmest rumme vore egne. Skal vi også rumme Syrien-krigerne?

Der er ikke meget Danmark og fædreland i dig - fatter ikke, hvad du har lavet i Venstre. Multikultur ønsker du. Det kan jo slet ikke realiseres. Træd ud fra din matrikel og oplev den virkelige verden.