Lokaldebat: Forholdene for pendlere bosat på Ærø er blevet forringet igennem de knap 4 år, jeg har pendlet til og fra Ærø. Der er ikke synlig vilje i det politiske lag til skabe forandringer, der kan rette op på tingene. De billigere færgebilletter har reelt skabt mange vanskeligheder, jeg tror ikke på at nogen har forudset eller kalkuleret med at man som fastboende ikke længere kan have vi sikkerhed for at komme hjem i bil og holde weekend.

De mange turister har betydet at reservationssystemets svagheder bliver udstillet - det seneste facelift har ikke gjort det bedre.

Helt grotesk bliver det, når man tænker at fastboende har fået forringet vilkårene - samtidig med at de reelt betaler en højere billetpris end turister. En væsentlig del af kommunens økonomi incl. bloktilskud går mig bekendt til færgedriften. De penge der kunne være brugt på velfærd og andet - anvendes til de færger som man som fastboende ikke har mulighed for at bruge på attraktive tidspunkter.

Jeg opfordrer politikerne til at stoppe med at undre sig over det faldende befolkningstal - det vil fortsætte med at falde - lige så længe man hellere vil have at Hr. og Fru Olsen fra Ringe kommer på endagstur til Ærøskøbing - med masser af egen proviant og køber en kop kaffe på torvet til 30 kroner, end at sikre at skatteydere bliver på øen fordi det rent faktisk kan lade sig gøre.

Skulle nogen interessere sig for øens fremtid - er det måske værd at tænke over at i 2045 vil mere end 20 % af øens befolkning være over 80 år plejekrævende og i gennemsnit belaste kommunens økonomi med mere end 100.000 kroner per person. Eller med andre ord 1000 borgere der hver koster kommunen 100.000 kroner - ialt 100 millioner kroner. Måske var det en god ide, at arbejde på at der kom yngre fastboende til øen.