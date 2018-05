Debat: Venstrefløjen skal søge indflydelse - ved forhandlingsbordet

Læserbrev: SF vil ikke lægge skjul på, at vi hellere havde set et andet udgangspunkt for de budgetforhandlinger, der nu er afsluttet. Med så voldsomme besparelser - på eksempelvis ældreområdet - havde vi valgt en skattestigning på grundskyld og dækningsafgift for at tage toppen af de besparelser, der nu skal gennemføres. Men den mulighed har et stort flertal i byrådet nedstemt på et tidligere byrådsmøde, så afsættet for forhandlingerne blev besparelser på 70 mio. kr.

Men det fik ikke SF til at forlade forhandlingerne. Vi er af den stærke overbevisning, at der må blive nogle ved bordet, som trækker i retning af at bevare vores velfærd så intakt som muligt. Ser vi på forliget som helhed, tegner det et billede af, at børneområdet stort set er fredet. Der er passet på kommunens udsatte borgere, hvor spareforslag på en række væresteder og botilbud er trukket tilbage, på samme måde som musikundervisning for de mindste er fastholdt, samtidig med at øget brugerbetaling er fjernet i musikskolen. Men jo, et budget med besparelser på 69 mio. kommer alle til at mærke, og det bliver sværest i ældresektoren.

På den baggrund har SF under forhandlingerne fremført ønsket om en borgerrådgiver. Det har vi gjort i et forsøg på at sikre retssikkerheden og adgang til uvildig vejledning, ifm. udmøntninger af besparelser på familie- og beskæftigelsesområdet. Det er et ønske, der er imødekommet på den måde, at det tages op under efterårets forhandlinger til et endeligt budget for 2019.

På samme måde vil vi i byrådet rejse ønsket om et styrket fokus på kommunens medarbejdere og deres arbejdsmiljø. Vi er helt bevidste om, at besparelserne, der nu skal foretages, kommer til at gøre ondt på mange af kommunens medarbejdere og på arbejdspladserne. Helt konkret vil nogle opgaver i fremtiden skulle løses med færre hænder, og det kommer helt naturligt til at skabe usikkerhed - og i usikkerhedens have gror det dårlige arbejdsmiljø.

Derfor ønsker vi, at der i de kommende år gennemføres hyppigere arbejdspladsvurderinger, at MED-udvalgene sikres størst mulig indflydelse på arbejdsmiljøet, og så vil vi pege på en "whistleblower-ordning" og tilbud om et årligt sundhedstjek for kommunens medarbejdere.

Budgetaftalen er en delaftale inden de afsluttende forhandlinger i efteråret om kommunens budget 2019 og skulle der åbne sig er råderum i kommunens økonomi, vil SF tilbagerulle dele af besparelserne.