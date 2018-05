Afbrændte knallerter eller andre mindre køretøjer er nærmest et fast punkt på politiets døgnrapporter. Men døgnrapporten fra weekenden er alligevel trist læsning, med ikke mindre en fem anmeldelser om påsatte brande de seneste dage. Fredag morgen anmeldte nogen, at der på centerstien i Vollsmose ved Lærkeparken lå en udbrændt crosser. Der var ingen personer i nærheden og den var formentlig blevet brændt af i løbet af natten. Og fredag fortsatte anmeldelser med at indløbe.

Klokken 21.28 blev der igen slået alarm. Her fra Gillestedvej, hvor der var melding om brand i en trehjulet scooter. Heller ikke her var der spor af gerningsmændene. Og så gik det stærkt. Kun et minut senere kom et nyt opkald. Det drejede sig om en handicap-scooter der var sat ild til og udbrændt ved en container ved Bøgeparkens multibane.

Og klokken 23.06 kom dagens fjerde anmeldelse fra området. En almindelige knallert brændte ved en multibane ved Kertemindevej. Heller ikke her var der spor af gerningsmændene.

Men dermed var det ikke slut.

For søndag aften klokken 18.08 blev der brændt endnu en knallert af. Det var dog tæt på havnekulturfestivalen, på Finlandskaj, hvor knallerten stod op af en silo på adressen Finlandskaj 6. Her så et vidne fire-fem drenge løbe væk fra stedet.