Langeskov: En Lotto-spiller, som købte sin kupon i Langeskov Kiosken i Langeskov Centret, vandt i weekenden 1.000.000 kroner.

Normalt skal man have syv vindertal for at gøre sig forhåbninger om at vinde et syvcifret beløb, men på grund af Danske Spils såkaldte millionærgaranti kan det lade sig gøre at ramme helt ved siden af og vinde alligevel.

Denne weekend havde en af Langeskov Kioskens kunder heldet på sin side. Vinderen er dog endnu ikke troppet op i kiosken.

- Indtil videre er der ikke fundet en vinder, siger Karsten Hovmøller, indehaver af kiosken i Langeskov Centret, til Fyens.dk.

Det er ikke muligt at se på kuponen, om man har vundet, så Lotto-spillere fra kiosken bør tage ned til en forhandler og få tjekket den.

Det er første gang i Karsten Hovmøllers halvandet år som kioskindehaver, at en så værdifuld gevinst finder vej til en kunde.

De sidste dage har været højst indbringende for beboere på Nordøstfyn. En Eurojackpot på 14,5 millioner kroner blev udløst til at en person, der havde spillet hos Spar-købmanden i Rynkeby.