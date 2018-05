Siden sommeren 2017 har et lokalt hold på 10 frivillige budt tilflyttere i Rolfsted, Ferritslev og omegn velkommen. Dette til stor glæde for de nye, som føler sig inkluderet og informeret om lokalsamfundet.

Det er mandag eftermiddag på en nedlagt landbrugsejendom i Rolfsted. Ægteparret Raimonda og Jeff Kjeldsen flyttede her til for få måneder siden. Kort efter parret havde flyttet deres ting ind i huset, trådte Lone Degnemark Larsen ind på gårdspladsen og præsenterede sig selv med et smil. Hun er frivillig ved Team Tilflytter, et lokalt tiltag i Rolfsted og Ferritslev, der går ud på, at tilflyttere skal have besøg af lokale folk. På den måde får tilflyttere hurtigt brugbar information om lokalområdet og kommer til at kende et ansigt fra lokalsamfundet.

Døren til nummer to åbner, og her mødes de igen. Tilflytter-parret Jeff og Raimonda Kjeldsen og den lokale Lone Degnemark Larsen. Sidst havde hun en mappe med, i dag er Lone Degnemark Larsen her for at fortælle om, hvorfor hun interesserer sig for tilflyttere i byen. Smil og latter bliver udvekslet, og hvorvidt det går godt bliver drøftet.

Jeff og Raimonda Kjeldsen har begge boet flere forskellige steder, senest i Frankfurt, men det er første gang, de oplever sådan en velkomst.

- På den måde føler man sig allerede mere tilknyttet til området, fortæller Raimonda Kjeldsen.

De valgte området, fordi det ligger tæt på Jeff Kjeldsens arbejdsplads i Odense og på grund af naturen.

- For os ville det være nemt at tage til Odense og gøre de ting, vi gerne vil, men ved at have mødt et lokalt ansigt og få hjælp til at finde ud af, hvad der findes i lokalområdet, kommer vi til at bruge det i stedet, siger Raimonda Kjeldsen.

Team Tilflytter startede for år tilbage som et pilotprojekt i lokalrådet, men i sommeren 2017 kom nye kræfter til. Forsøget med Team Tilflytter skulle undersøge, om interessen var for det. Tiltaget er nu en fast opgave i lokalområdet, og lige nu er der 10 frivillige besøgspersoner, og ind til videre er det blevet til 20 besøg hos tilflyttere i området.

- Vi er proaktive og vil gerne vise og fortælle om, hvor dejligt vores område er. Skolen og børnehaven har været lukningstruet, så det er vigtigt at holde gang i tilflytningen, og vi kæmper virkelig for, at vi skal overleve, fortæller koordinator i Team Tilflytter, Louise Hofstedt Nielsen.

- Så der er jo også en politisk historie i det, for vi vil gerne vise, at vi har mange gode ting at tilbyde i vores lille lokalsamfund, siger hun.

Jeff og Raimonda Kjeldsen blev også positivt overrasket over, hvor meget der sker i byen. En af de første dage, de boede i huset, var der nemlig høj musik fra Rolfhallen, hvor der var 90'er halbal.