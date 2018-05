Festival

Fredericia: I weekenden blev den traditionsrige Garderfestival afholdt i Fredericia, og mandag kunne 6. Juli Gardens formand, Peter Vind Larsen, gøre status på strabadserne.

- Det er gået godt. Det var en stor succes med fint vejr og god tilslutning. Det er rart, at der er god opbakning til arrangementet blandt vores naboforeninger. Vi kunne godt være endnu flere, men det er selvfølgelig også et spørgsmål om at kunne overkomme at arrangere det, understreger formanden. Peter Vind Larsen har siddet i formandsstolen siden februar, hvor han overtog fra Sonja Christensen. Som en afskedssalut stod Sonja Christensen som hovedarrangør for årets Garderfestival. Et stort stykke arbejde, der til næste år skifter hænder. I alt er tre af de garvede bestyrelsesmedlemmer trådt ud af bestyrelsen, så de nye kan se frem til for alvor at blive testet, når arrangementet til næste år endnu engang skal orkestreres. Og Peter Vind Larsen ved godt, at det bliver en stor opgave at løfte.

- Vi er udmærket klar over, at der ligger en masse arbejde i det. Det er selvfølgelig noget, den nye bestyrelse kommer til at have fokus på, siger formanden og uddyber.

- Men samtidig ved vi også, at vi får en masse ud af det. Det er en begivenhed, som de øvrige bygarder sætter pris på og ser frem til. Vi får vist byen frem, og det er noget, man gerne vil være en del af. Tilsvarende arrangerer de andre garder konkurrencer - så på den måde er vi en del af et større fællesskab, forklarer Peter Vind Larsen.

Weekendens festival havde deltagelse af rekordmange gardere. 380 var troppet op, og 6. Juli Gardens formand ser da også lyst på fremtidens festivaler - også selvom der er udfordringer.

- Der er begrundet håb om, at vi kan lave det i samme størrelsesorden fremadrettet. Vi har nogle begrænsninger i forhold til indkvartering, og så er det selvfølgelig altid en udfordring at finde frivillige hænder nok. Det er som regel Tordenskjolds soldater, der bærer læsset, siger Peter Vind Larsen.