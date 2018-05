Ørbæk/Svendborg: - Jeg elskede hende, og det vidste hun også godt, for jeg sagde det til hende hver eneste dag.Mandag formiddag var tiden kommet til, at den tiltalte i en sag om mordbrand på Hovedgaden i Ørbæk skulle afgive forklaring i sagen. Og han lagde ikke skjul på, at bølgerne indimellem gik højt mellem ham og den afdøde - en 51-årig kvinde, som han havde levet sammen med siden 2007/2008.For selv om kærligheden var til stede, endte de ofte i højlydte skænderier.- Vores forhold var lidt op og ned. Når vi havde haft et skænderi, ringede hun til sine børn, men hun fortalte ikke hele sandheden, forklarede han i retten.Ifølge den 47-årige havde den afdøde været utro flere gange, og han har også selv trådt ved siden af en enkelt gang.- Det var for at give hende tilbage af samme mønt. Så hun kunne mærke, hvor ondt det gør, sagde han og tilføjede, at skænderierne ofte opstod, fordi han ikke gad at sidde hjemme hele tiden, men gerne ville ud sammen med vennerne.Cirka halvanden måned efter branden, hvor den 51-årige kvinde døde af kulilteforgiftning, blev han fast kæreste med den kvinde, som han var sammen med en enkelt gang. De har været forlovet siden november 2017 og deler i dag adresse et sted på Fyn.Den 47-årige mand er tiltalt efter en paragraf i straffeloven, der kan give op til livsvarigt fængsel. Forudsat, altså, at domsmandsretten kender ham skyldig i kvalificeret brandstiftelse, også kendt som mordbrand.