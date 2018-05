Otterup: Der var stjernedrys i Otterup Hallen fredag aften, da Nordfyns Kommune igen uddelte sine stjernepriser til lokale borgere der gør en forskel. Herunder ses prisvinderne og et udsnit af begrundelserne.

Årets fritidsildsjæl inden for sport blev Valther Løgstrup Christiansen fra OB & IK. Valther har været medlem af Otterup Bold- og Idrætsklub siden han var syv år gammel. Han har været ungdomstræner i fire år, ungdomsbestyrelsesmedlem i tre år, seniorbestyrelsesmedlem i cirka 20 år og er stadig en aktiv del af bestyrelsen i dag.

Årets lokale ildsjæl blev Frede Kirk Hansen fra Hårslev. Frede er både en markant figur i foreningslivet og lokalsamfundet. Han har taget del i bestyrelsesarbejdet i Hårslev Badmintonklub og har siden 1995 fungeret som næstformand. Frede var i 2010 medstifter af borgerforeningen, hvor han står for madlavning for "finere mænd" og fællesspisning i forsamlingshuset. Han er ambassadør for fibernet i Hårslev, er involveret i flagalléen i Hårslev og Gamby stationsby, fastelavnsfesten i hallen, juletræstænding og fest i forsamlingshuset.

Årets talent blev U12-drengene fra Otterup Håndboldklub. Drengene startede sæsonen i B-rækken med overlegent spil og med hjælp fra masser af gå-på-mod lykkes det for drengene at spille sig i A-rækken. Dér har drengene skullet kæmpe deres yderste mod topholdene på Fyn og er ikke altid går fra banen som vindere.

Årets forening blev Skeby Gymnastikforening. Til trods for, at foreningen holder til i et landdistrikt er medlemstallet trecifret og rummer også et gymnastik-stjernehold for børn og unge med handicap, som benyttes af børn og unge fra hele Nordfyns Kommune.

Årets fritidsildsjæl inden for andre aktiviteter blev Anne-Grethe Hansen fra de grønne pigespejdere i Søndersø. Anne-Grethe har været grøn pigespejder i mere end 60 år og de sidste 45 år fungeret som aktiv leder i Søndersø troppen. Gennem alle årene har Anne-Grethe været en tydelig, kærlig og rummelig voksen i både små og store pigers spejderliv - hun er dén man altid kan gå til for råd, vejledning eller trøst.



Årets friluftsildsjæl blev Gunnar Ove Engelstad og Hans Thekilde fra Veflinge Kirkeskov. Veflinge kirkeskov bliver på rigtig mange måder en grøn og dejlig oase, som både borgerne i Veflinge og Nordfyns friluftsgæster kan nyde i mange år fremover.

Årets projekt blev ombygningen af Langesøhallen. De fysiske rammer er markant forbedret med tilbygning af springhal og fitnesscenter, samt nyt cafeteria- og mødeområde - alle lokalerne er lyse og venlige og har udsigt til skoven og det grønne område bag hallen.