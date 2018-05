Bordtennis: Det er nummer 1 og 2 fra grundserien, OB og Hillerød, som tirsdag mødes i den første DM-finale. Finaleserien afvikles "bedst af tre" med returkamp søndag d. 3. juni og en eventuel tredje og afgørende kamp mandag d. 4. juni ligeledes i Hillerød.

Det er således vinderne af grundspillet og favoritterne til DM-titlen fra Hillerød, som OB'erne Trine Grauholm, Charlotte Polk, Karin Kruse Rytter og Mette Nielsen skal op imod.

Sjællænderne forventes at stille med den stærke kineser Chen Yan, den tidligere danske mester Pia Toelhøj samt rutinerede Tina Stochmal. Heldigvis for fynboerne har Danmarks hidtil eneste kvindelige OL-deltager (London 2012) Mie Skov ikke nået at spille nok kampe i grundspillet til at være berettiget til deltagelse i slutspillet.

Forhåbentlig kan, som de selv benævner sig, "Danmarks hyggeligste hold" trække på samme rutine og fight, der gav gevinst mod Greve i semifinalen.

OB har følgende hold:

- Trine Grauholm er holdets p.t. stærkeste spiller, som i grundspillet har vundet 17 ud af 21 kampe. Trine har tidligere vundet seks DM for damehold (fem med Hørning og en med Sisu/MBK) plus tre i damesingle. Hendes styrke er en ubetinget offensiv med både forhånd og baghånd, siger Asger Rasmussen fra generalstaben i Kasernehallen.

- Charlotte Polk har spillet i OB siden 1979. 149 landskampe og 17 DM-titler for senior siger alt. Charlotte kan stadig være med, når det gælder, da hun snuppede 25 singlesejre i grundspillet.

- Karin Kruse Rytter er holdet ældste spiller, men hun er i den bedste fysiske form. Mest vindende OB-spiller i grundspillet med 26 sejre. Karin har tidligere vundet DM i damedouble to gange (begge med Charlotte Polk) samt to DM for damehold, melder OB-lederen.

- Mette K. Nielsen er holdets uundværlige 4. spiller, som er trådt til, når der har været skader eller afbud. Mette er netop blevet dobbelt Dansk Mester for veteraner ved at vinde både damedouble og mixed double i 40 års rækken.