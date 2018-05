Allerede mandag skulle Odenses mange landsholdsspillere møde til samling i Brøndby som optakt til ugens to EM-kvalifikationskampe mod Slovenien og Island.

Håndbold: Odense HC' s mange landsholdsspillere får hurtigt chancen for at komme sig over skuffelsen i DM-finalen mod København.

Allerede mandag skulle det danske landshold samles i Brøndby til fællestræning før ugens to opgaver - to EM-kvalifikationskampe mod Slovenien og Island.

Danmark spiller onsdag aften i Slovenien, og på lørdag hjemme mod Island i Horsens.

Det bør være to løsbare opgaver, idet Sloveniens landshold ikke har præsteret det store i de seneste store mesterskaber - eller på vejen dertil - hvad enten det gælder EM eller VM. Men slovenerne har dog en klar tradition i alle boldspil, så anfører Stine Jørgensen & co. skal nok blive beskæftiget på smutturen til det lille land syd for Alperne.

Odense HC blev søndag aften modtaget på Odense Rådhus, hvor politikere, formand Jørn Bonnesen og træner Jan Pytlick holdt både trøstende, konstruktive og perspektiverende taler, og nu har spillerne sommerferie fra klubtræningen frem til midt i juli, idet de dog logisk nok skal holde formen pænt ved lige via lidt selvtræning.

På plussiden er Odense HC kvalificeret til Champions League, og nu venter klubben i spænding på lodtrækningen - formentlig sidst i juni - til de seks indledende gruppekampe i efteråret.