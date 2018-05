En 22-årig mand fra Mali tøvede ikke, da han så en fireårig pige hænge i armene fra en balkon på femte sal i en boligblok i Paris. På et halvt minut klatrede han op ad bygningen og reddede pigen fra at styrte i døden.

Redningsaktionen blev filmet, og sekvensen er blevet delt millioner af gange på Facebook og andre sociale medier.

Optagelserne viser, hvordan Mamadou Gassama lynhurtigt klatrer på boligblokkens facade ved at hæve sig op på fra balkon til balkon, indtil han når op til femte sal og får løftet den lille pige i sikkerhed.

Den 22-årige "Spiderman" blev mandag inviteret til Elysée-paladset i Paris, hvor præsident Emmanuel Macron takkede den unge indvandrer personligt og lovede ham fransk statsborgerskab.

Den 22-årige vil også blive tilbudt et job som brandmand, hedder det.

Borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, har også hyldet ham på Twitter og ringet Gassama op for at takke ham.

- Han fortalte, at han var kommet fra Mali for nogle måneder siden med en drøm om at opbygge en ny tilværelse her. Jeg fortalte ham, at den heltemodige handling er et eksempel til efterfølgelse for alle borgere, og at Paris helt klart vil støtte ham i hans forsøg på at slå sig ned i Frankrig, siger Anne Hidalgo.

Redningsaktionen fandt sted i en forstad nord for Paris lørdag aften. Et døgn senere havde pressen fundet frem til Gassama, som fortalte, at han havde begivet sig ud på klatreturen uden at tænke sig om.

- Jeg så mennesker råbe og biler, som dyttede. Jeg klatrede bare op, gudskelov, og jeg reddede barnet, siger han og tilføjer:

- Jeg følte mig bange, da jeg reddede barnet. Da jeg gik ind i stuen, begyndte jeg at ryste og måtte sætte mig ned, siger han.

Det er blevet meldt til myndighederne, at barnets forældre ikke var hjemme, da pigen havnede på balkonens yderside.

Faren er blevet indkaldt til afhøring, da han er mistænkt for at lade pigen være alene uden tilsyn. Pigens mor var ikke i Paris på det aktuelle tidspunkt.