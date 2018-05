Faaborg: Normalt skal man helt ud i industrikvarteret for at kigge på ny bil. Men for en stund rykker alle byens bilforhandlere helt ind i centrum, når der lørdag 2. juni klokken 10-14 er stor biludstilling på Torvet og Torvegade.

I lange baner vil der stå skinnende nye biler fra Faaborg Bil-Center, Volkswagen Service Faaborg, Ottes Biler og Mogens Frederiksen Toyota Faaborg, og der vil også være campingvogne fra Faaborg og SK Caravan.

Ud over bilforhandlerne og campingfirmaet står Shopping Faaborg bag arrangementet, som byder på meget andet end biler og campingvogne.

I tidsrummet klokken 11-14 vil duoen Hulken & Løven gå rundt og spille musik i byen, og så skulle der være garanti for "upassende kommentarer og musikalsk livsglæde".

Duoen består af Jørgen Løve, sanger, guitarist, banjospiller og "selskabeligt rovdyr, og Per Halken, i kunstnerisk sammenhæng kun kendt som Hulken, duoens guitar-, mandolin-, ukulele-, mundharpe-, fløjte- eller sækkepibespillende altmuligmand.

De to musikanter med forkærlighed for skotsk-irske sange, shanties, amerikanske hillbilly-numre, lumre vitser og frimodig dansk visekunst kombinerer på sjælden vis en jordnær, spontan og folkelig tilgang til deres publikum. De elsker at synge, og somme tider gør de det samtidig.

I forbindelse med biludstillingen er der også en konkurrence, hvor man kan vinde rejsegavekort på 10.000 kroner til Gislev Rejser, hvis man udfylder et spørgeskema hos bilforhandlerne og Faaborg Camping.

Falck kommer med en lift, så man kan komme op i luften og se Faaborg fra oven, og det er ganske gratis.

I Kanneworffs Gaard vil Hjemmeværnet installere sig med patruljebil, militær udrustning, våben, telte og så videre, og hjemmeværnsfolk vil være klar til at demonstrere det hele og fortælle om livet i Hjemmeværnet.