Den 51-årige kvinde, som omkom af røgforgiftning under en brand i Ørbæk i maj sidste år, blev fundet i et værelse, hvor dørhåndtaget var i stykker. Det har formentlig gjort det vanskeligt for hende at komme ud.

Den 51-årige kvinde blev fundet i den modsatte ende af lejligheden i et værelse, hvor dørhåndtaget var beskadiget - det havde det været et stykke tid. Det menes at have gjort det besværligt for hende at komme ud af værelset.

Der var omfattende sodskader i værelset, hvor kvinden blev fundet.

Fire andre personer, der befandt sig på anden sal i bygningen - en mor med to små børn og en veninde, som var på besøg - var ifølge tiltalen i overhængende fare under branden. De slap dog alle ud af huset uden skader.

Vidneafhøringerne fortsætter tirsdag, og sagen ventes først slut 7. juni.