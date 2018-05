Koncert

Brenderup: Et talstærkt publikum oplevede fredag aften på Brenderup Højskole den svensk-finske digter Edith Södergran fortolket i ord og jazzrytmer af Anna Kruse og Edith Band.

Edith Södergran betragtes som én af Nordens banebrydende modernister, fordi hun formåede at fylde sine digte med et ekstatisk livssyn og drømmen om et liv efter døden. Og selv om poetens liv endte tragisk og ungt af tuberkulose i 1923, lykkedes det alligevel den svenske sangerinde Anna Kruse at male Södergrans liv og skæbne i lyse farver for publikum.

Det velspillende band, som nu har turneret i 10 år, har som musikalsk tovholder på piano, harmonika og "farfars fukssvans" Nicholas Kingo, som i stammer fra Strib, mens de øvrige er Lisbeth Diers på trommer og percussion, Eva Malling på kontrabas og Mia Engsager på trombone.

Brenderup Højskoles Musikforening havde arrangeret koncerten.