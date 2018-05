Danmark er ikke længere kun på vej ind i en højkonjunktur. Vi står midt i den. Det står klart i regeringens prognose over dansk økonomi - Økonomisk Redegørelse.

- Foråret er kommet til Danmark, og økonomien har taget hul på en højkonjunktur, fastslår økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i prognosen.

Hidtil har regeringen talt om, at økonomien var på vej ind i en højkonjunktur.

Men nu bekræfter Simon Emil Ammitzbøll-Bille, hvad økonomer fra blandt andet Nationalbanken allerede har slået fast: Der er ikke længere tale om en økonomi i opsving efter en økonomisk krise. Men derimod en økonomi, der buldrer derudaf.

- Flere end nogensinde er i job, arbejdsstyrken har sat rekord, og velstanden har aldrig været større, skriver regeringen.

For den almindelige danske lønmodtager er det en god nyhed, at der er højkonjunktur i Danmark, forklarer Handelsbankens cheføkonom, Jes Asmussen.

- Men det er den fase af opsvinget, hvor man begynder at se mangel på arbejdskraft, stigende lønninger og stigende inflation, siger Jes Asmussen.

- Efter en højkonjunktur kommer der en afmatning. Men man kan ikke sætte en decideret tidsramme på, hvornår det sker.

Regeringen vurderer, at dansk økonomi er godt rustet til, at højkonjunkturen kan fortsætte.

- Der er i god tid gennemført reformer, som øger arbejdsudbuddet, og i de kommende år vil reformerne bidrage til at øge arbejdsstyrken yderligere, står der i Økonomisk Redegørelse.

Dansk økonomi voksede 2,2 procent i 2017 og ventes at vokse 1,9 procent i år, korrigeret for en større enkeltstående betaling for et patent, der blev indregnet i bruttonationalproduktet sidste år.

Næste år ventes væksten at blive 1,7 procent.

Når væksten gradvist ventes at tage af i tempo, skyldes det en mere udbredt mangel på arbejdskraft, skriver regeringen.