Kerteminde: For syvende år i træk er der "Stafet for Livet" i Kerteminde. I år 18. og 19. august på pladsen bag Munkebo Kulturhus.

Alle, der gør en indsats mod kræft, kan deltage i "Stafet for Livet", som de seneste år har givet et overskud på ca. 150.000 kroner, der går til Kræftens Bekæmpelse, og detlagerne har en rigtig god oplevelse, fortæller Steen Hjort Andersen, der er formand for Stafet for Livet Kerteminde.

Arrangementet har indrettet en markedsplads med boder omkranset af telte fra deltagende hold. Hvert hold skal have mindst en deltager ude på den 333 meter lange rute i de 24 timer, stafetten varer. Deltagerne vælger selv, om de tager ruten på gåben, løbende, på stylter, i kørestol osv.

Tre måneder før arrangementet har 65 tilmeldt sig.