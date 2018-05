Middelfart: Når Middelfart Kommune 12. juni, fejrer, at den i 100 år har haft en folkevalgt borgmester, deltager mange andre aktører i fejringen.

12 forskellige foreninger fra Middelfart Kommune har tilmeldt sig dagen, hvor de vil fylde Nytorv med stande og demokratisk aktivitet, og politikere fra hele landet vil deltage og være med til at gøre dagen til noget helt specielt. - Vi håber, at så mange som muligt vil komme og være med til at fejre demokratiet, men også tage en aktiv del i dagen. Demokratiet er for os alle sammen, og det fungerer kun, når vi alle sammen er med. Derfor er jeg glad for at se, at så mange lokale foreninger kommer og er med på dagen, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).