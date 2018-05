Nordsjællands Politi har valgt at sigte en mand for drabsforsøg. Han kræves nu varetægtsfængslet.

En 49-årig mand kræves varetægtsfængslet ved Retten i Helsingør for at have forsøgt at dræbe sin ekskæreste, en kvinde på 42.

Forbrydelsen skal have fundet sted i en bolig i det centrale Helsingør lørdag, oplyser Nordsjællands Politi.

Senere mandag vil politiet give mere præcise oplysninger om, hvad man mere nøjagtigt mener, manden har gjort.

Grundlovsforhøret begynder efter planen mandag klokken 13.