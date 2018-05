Børn i ghettoområder skal tvinges i vuggestue fra de er ét år. Det er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mandag blevet enige om. Men der vil dog fortsat være mulighed for at holde barnet hjemme.

Det fremgår af aftalen, som er indgået mandag hos børne- og socialminister Mai Mercado (K).

- Forældre, der selv ønsker at varetage indsatsen, har mulighed for dette, så længe den står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud, hedder det i aftalen.

FAKTA: Regeringen vil afskaffe ghettoer frem mod 2030 Danmark skal være helt fri for ghettoer i 2030. Sådan lyder regeringens ambition i en ny indsats mod de udsatte boligområder og såkaldte parallelsamfund, hvor familier lever i Danmark uden at have egentlig kontakt til det omkringliggende samfund. Indtil videre er tre delaftaler faldet på plads på bolig-, undervisnings- og beskæftigelsesområderne. Mandag forhandles der videre på børneområdet. Se dele af aftalerne her: Bolig: * I 2030 må der maksimalt være 40 procent almene familieboliger i de områder, der har stået på ghettolisten i fire år - de såkaldt "hårde ghettoer". Det er regeringen enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF om. * Den del af ghettoplanen betyder også, at kriterierne vedrørende uddannelse og kriminalitet justeres, så der nu er 30 mod tidligere 22 områder på regeringens ghettoliste. Undervisning: * Børn skal gennemføre tre sprogprøver i 0. klasse. Det skal kombineres med intensiv danskundervisning. Prøverne skal være obligatoriske fra skoleåret 2019/2020. Det har regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttet. * Hvis børn har mere end 15 procent fravær, kan forældrene desuden blive skåret i børnechecken. Beskæftigelse: * Folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må ikke flytte til de hårdeste ghettoområder. Det er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF enige om. Finansiering: * Indledningsvist blev regeringen enige med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF om finansieringen af ghettoplanen. * Ti milliarder kroner kommer fra Landsbyggefonden, mens også satspuljen og ubrugte midler til beskæftigelsesområdet bruges til formålet. Kilder: Regeringen

Dermed skal forældrene kunne give deres børn den samme sproglige stimulering og viden om danske traditioner og værdier, som barnet ville få i læringstilbuddet på 25 timer om ugen i vuggestuen.

Ellers kan forældrene ikke få lov til at stå for tilbuddet selv, fremgår det af aftalen:

- Kommunerne skal inden for den første måned være på tilsynsbesøg for at vurdere, om indsatsen står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud.