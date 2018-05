hjertestop

Fredericia: Der blev handlet hurtigt i Fredericia Teater søndag eftermiddag, da en teatergæst pludselig fik hjertestop. En læge blandt publikum tog straks affære og gik i gang med at give manden hjertemassage.

- Vi har en brandvagt på teatret, som slog alarm, og da vi var på hjul på vej hjem fra indsats i Trelde, valgte vi at køre forbi teatret for at se, om vi kunne hjælpe, siger indsatsleder fra Trekantbrand Per Møller Jensen.

Da brandfolkene kom til, havde lægen fået stabiliseret patienten, og brandfolkene kunne supplere med frisk ilt fra udstyret i brandsprøjten.

- Han blev hurtigt bedre, men han blev sendt med ambulance til Kolding for at blive tjekket yderligere. Han var hjertepatient, men det var virkelig varmt i salen og mange mennesker, så der var en meget tæt luft, siger Per Møller Jensen.