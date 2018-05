Bevægelsesdag

Nørre Aaby: Årets nye tiltag ved "Nørre Aaby i Bevægelse" er cykling med seniorer. Et utraditionelt samarbejde mellem Kongshøjcentret og NCK, Nørre Aaby Cykelklub, betyder, at det i år også bliver muligt for de ældste borgere at blive bevæget.

Kongshøjcentret stiller stedets rickshaw til rådighed på dagen. NCK har fået uddannet nogle af sine medlemmer som piloter på den. Derfor vil der dagen igennem være mulighed for at få en tur, så alle - uanset alder og fysisk formåen - kan komme i bevægelse og komme rundt på pladsen.

Hele dagen, lørdag 2. juni kl. 11-16, vil Tusindårslegeparken summe af liv. Efter åbningstalen ved Lars Vigsø klokken 11 står alle byens foreninger klar med aktiviteter, som sætter hele byen i bevægelse.

Børn, unge og voksne i alle aldre får mulighed for at teste sig selv og hinanden i forskellige aktiviteter, bl.a. fodboldfitness, beachtennis, streethåndbold, VM-fodbold på pannabane og cykelløb.

Dagen igennem er der mulighed for at købe mad og drikke.