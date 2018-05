indsats

Trelde: En kvindelig surfer kæmpede i mere end en time med at komme op på sit surfbræt flere hundrede meter fra kysten ved Trelde, og det fik til sidst en borger til at slå alarm.

- Vi blev bedt rykke ud, fordi en borger i sommerhusområdet havde observeret i mere end en time, at en surfer forsøgte at få gang i sit surfbræt. Borgeren frygtede, at det kunne gå galt og ringede 112. Det var helt efter bogen, for man skal altid slå alarm, hvis man er usikker på en situation som i det tilfælde, siger indsatsleder fra Trekantbrand i Fredericia Per Møller Jensen.

“ Hvis man er utryg ved en situation, man observerer på vandet, så skal man ikke tøve med at ringe 112, så borgeren handlede helt rigtigt. Indsatsleder Per Møller Jensen

Men det skulle vise sig, at beredskabet og surferen ikke var helt enige om, hvorvidt hun var i havsnød og havde behov for at blive reddet ind.

- Vi fik sat vores redningsbåd Sif i vandet og sendt mod stedet, men da vi kom derud, var der allerede en privat båd, som havde kontakt med surferen. Men de kunne fortælle, at surferen under ingen omstændigheder ville reddes. Hun var bare i gang med at træne og havde kontrol over situationen, siger Per Møller Jensen.