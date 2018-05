Børn i ghettoområder skal lære dansk og danske værdier og traditioner, fra de er ét år.

Det skal ske gennem tvungen vuggestue, er regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti enige om.

Hvis børnene ikke møder op, mister forældrene børnechecken, fremgår det af aftalen, som blev indgået mandag i Børne- og Socialministeriet.

Konkret skal børnene i et såkaldt læringstilbud på 25 timer, som skal fordeles hen over ugens fem dage og så vidt muligt i børnenes vågne timer, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K):

- Hvis man vokser op i et parallelsamfund og ikke har kendskab til danske værdier, så skal man lære dem. De første 1000 dage er de vigtigste i et barns liv, siger Mai Mercado.

Hun lægger op til, at børnene skal styrkes sprogligt og blandt andet lære om danske højtider som jul.

Det skal på sigt være med til at vende udviklingen i de udsatte boligområder og give børnene en bedre mulighed for at starte i skolen på lige vilkår med andre børn, håber ministeren.

I dag kan børn tvinges i institution, fra de er tre år. Det bliver nu sat ned til ét år. Men kun i udsatte boligområder.

FAKTA: Regeringen vil afskaffe ghettoer frem mod 2030 Danmark skal være helt fri for ghettoer i 2030. Sådan lyder regeringens ambition i en ny indsats mod de udsatte boligområder og såkaldte parallelsamfund, hvor familier lever i Danmark uden at have egentlig kontakt til det omkringliggende samfund. Indtil videre er tre delaftaler faldet på plads på bolig-, undervisnings- og beskæftigelsesområderne. Mandag forhandles der videre på børneområdet. Se dele af aftalerne her: Bolig: * I 2030 må der maksimalt være 40 procent almene familieboliger i de områder, der har stået på ghettolisten i fire år - de såkaldt "hårde ghettoer". Det er regeringen enig med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF om. * Den del af ghettoplanen betyder også, at kriterierne vedrørende uddannelse og kriminalitet justeres, så der nu er 30 mod tidligere 22 områder på regeringens ghettoliste. Undervisning: * Børn skal gennemføre tre sprogprøver i 0. klasse. Det skal kombineres med intensiv danskundervisning. Prøverne skal være obligatoriske fra skoleåret 2019/2020. Det har regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet besluttet. * Hvis børn har mere end 15 procent fravær, kan forældrene desuden blive skåret i børnechecken. Beskæftigelse: * Folk på kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse må ikke flytte til de hårdeste ghettoområder. Det er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF enige om. Finansiering: * Indledningsvist blev regeringen enige med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, De Radikale og SF om finansieringen af ghettoplanen. * Ti milliarder kroner kommer fra Landsbyggefonden, mens også satspuljen og ubrugte midler til beskæftigelsesområdet bruges til formålet. Kilder: Regeringen

Socialdemokratiet havde gerne set, at muligheden omfattede alle socialt udsatte børn. Også dem, der bor uden for ghettoområderne, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

- Der er børn, der er to år efter, når de starter i folkeskolen. Det har meget store konsekvenser.

- Vi har ikke kunnet komme igennem med vores ønske om, at det skal gælde socialt udsatte over alt, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.