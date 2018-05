ansættelse

Velfærdsdirektør Annemarie Schou Zacho-Broe, Fredericia Kommune, er valgt til at stå i spidsen for 4000 ansatte.

- Annemarie Schou Zacho-Broe repræsenterer et moderne personligt lederskab, som vil være med til at sikre Fredericias positive udvikling, udtaler borgmester Jacob Bjerregaard i en pressemeddelelse.

Borgmester Jacob Bjerregaard (S) beskriver hende som en innovativ leder, der formår at "skabe nye løsninger i et tæt og konstruktivt samarbejde med byråd, medarbejdere og civilsamfund".

Fredericia: Annemarie Schou Zacho-Broe, 39 år, skal fra 1. juni stå i spidsen for en af Fredericias største arbejdspladser, Fredericia Kommune. Den nye kommunaldirektør kender i forvejen til kommunen, da hun siden februar 2017 har været ansat som velfærdsdirektør i Fredericia Kommune. I marts blev hun konstitueret som kommunaldirektør efter, at kommunen valgte, at samarbejdet med daværende kommunaldirektør Michael Holst skulle ophøre.

Direktionen gik i marts fra tre til to direktører. I den forbindelse blev de store velfærdsområder samlet under den kommende kommunaldirektør.

Annemarie Schou Zacho-Broe udtaler i pressemeddelelsen fra Fredericia Kommune, at hun er glad og beæret over at få muligheden for at stå i spidsen for en af Danmarks mest veldrevne og innovative kommuner.