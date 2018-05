Et af Danmarks mest succesfulde biotekselskaber - Genmab - har i weekenden måtte fortælle, at lægemidlet Darzalex ikke har virket i et stort studie mod lungekræft.

Det kan blive en drøj omgang for aktionærerne, når børsen åbner klokken ni.

Genmab er de seneste år gået fra succes til succes. Darzalex virker i knoglemarvskræft og sælger for milliarder. Men aktiemarkedet har sat næsen op efter, at det også virker i andre kræftformer, og at der der lå yderligere milliarder for Genmab.

- Der er selvfølgelig store forventninger til Darzalex inden for knoglemarvskræft, men man havde nok også ventet, at det virkede inden for solide tumorer som lungekræft. Men det har studierne altså ikke vist.

- Lungekræft er en af de store kræftformer og kunne bidrage med yderligere stort potentiale til Darzalex, det er der ingen tvivl om. Der havde været stor upside for Genmab, hvis de her data havde været positive, men det er de ikke, siger Søren Løntoft Hansen, Genmab-analytiker hos Sydbank.

I kroner og øre betyder det fejlslåede studie ikke meget for Genmab. Ifølge Søren Løntoft burde det give et aktiefald på fem til otte procent.

Men det kan gå noget værre, da der i biotek ofte er ganske store udsving.

- Jeg tror, at markedet vil reagere noget mere negativt, end det regnearkene tilsiger. Der kan være lidt investorpanik, at der er længe til næste nyhed, der kan sende aktien op og øget spekulation i, at aktien falder.

- Så jeg tror, at vi står over for et tocifret kursfald. Men om det er 10, 15 eller 20 procent, der er dit gæt så godt som mit, siger Søren Løntoft.

Aktionærer, der har været med i Genmab længe, kan dog slappe af. Selskabet er et af de få i Danmark, der har fået omsat forskning til succesfulde lægemidler mod kræft.

Aktien lukkede fredag i 1192,5 kroner. Det er en stigning på 537 procent på fem år.