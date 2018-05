Amerikanske myndigheder kan ikke længere redegøre for, hvor knap 1500 uledsagede immigrantbørn befinder sig.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder CNN, mandag.

Steven Wagner, der er en højtstående embedsmand i Sundhedsministeriets børne- og familiedepartement, bekræftede dog allerede spekulationerne under en høring i april.

Fra oktober til december sidste år forsøgte myndighederne at følge op på i alt 7634 uledsagede immigrantbørn, der var blevet placeret hos plejefamilier rundt om i landet.

28 af børnene var løbet væk, 52 var blevet flyttet til en ny familie, mens fem var blevet sendt ud af landet.

De resterende 1475 børn har myndighederne været "ude at stand til at fastslå" hvor befinder sig. Det svarer til knap hvert femte af de anbragte børn.

Når de udokumenterede børn bliver opdaget ved grænsen, registrerer myndighederne dem, før børnene bliver sendt videre til midlertidige asylcentre.

Det er herefter asylcentrenes ansvar at holde opsyn med og sørge for de tusindvis af uledsagede børn, der hver år kommer til USA.

Efter en periode i midlertidige asylcentre bliver de uledsagede børn placeret hos plejefamilier rundt om i landet.

Plejefamilierne er typisk nogle, som børnene har en familiær tilknytning til, men Sundhedsministeriet anerkender, at nogle børn ender hos familier, de ikke har nogen relation til.

Steven Wagner fra Sundhedsministeriet mener dog ikke, at de uledsagede børn er myndighedernes ansvar, så snart har forladt asylcentrene:

- Jeg kan forstå, at det længe har været Sundhedsministeriets tolkning af loven, at ministeriet ikke er juridisk ansvarlig for uledsagede immigrantbørns velbefindende, efter de er overdraget fra asylcentrene, siger han.

Steven Wagner siger, at han klar til at "tage et nyt kig på ansvarsspørgsmålet", men tilføjer, at det i så fald vil kræve langt flere ressourcer.

For at blive godkendt som plejefamilie skal en amerikansk familie evalueres, baggrundstjekkes og til sidst godkendes.

Evalueringerne er med til at sørge for, at børnene ikke ender i de forkerte hænder - hos menneskehandlere eller menneskesmuglere.

Siden 2016 er det blevet sværere for familier at blive godkendt.

Alligevel frygter Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, at de forsvundne børne er endt i hænderne på kriminelle.