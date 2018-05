Omgivet af 12.000 publikummer er kronprins Frederik søndag aften i centrum i Royal Arena i København i DR's show "Hele Danmark fejrer kronprinsen" i anledningen af sin 50-års-fødselsdag.

Kunstnere og komikere bidrager til underholdningen, og flere af aftenens artister er nogle af kronprinsens personlige favoritter, som også er at finde på hans private spilleliste.

Ugelang fejring af Frederik slutter med stort tv-show Det er nok gået de færreste danskeres næse forbi, at kronprins Frederik i denne uge er fyldt 50 år.



Det er blevet markeret med arrangementer i hele landet, og søndag aften fejres fødselaren med et stort tv-show - "Hele Danmark fejrer kronprinsen" - der sendes fra Royal Arena i København.



Her optræder blandt andre bandet Lukas Graham, sangerinderne Oh Land og Mø og komikeren Anders Matthesen. Kronprinsen selv sidder blandt publikum sammen med kronprinsesse Mary og parrets fire børn.



Læs her, hvordan 50-års fødselsdagen er blevet fejret i løbet af denne uge:



* 21. maj - løb i hele landet: Kronprins Frederik deltog i Royal Run, som blev afviklet i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København. Kronprinsen deltog selv i alle fem byer, og i København fik han selskab af kronprinsesse Mary og deres fire børn. Godt 70.000 danskere løb med i Royal Run.



* 22. maj - protektioner: Kronprinsen var vært ved en reception for sine protektioner om bord på kongeskibet "Dannebrog". Blandt de indbudte var repræsentanter fra Dansk Design Center, Red Barnet, Dansk Tennis Forbund og Det Udenrigspolitiske Selskab.



* 23. maj - fejring i Aarhus: Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary begyndte dagen med et besøg i Filmby Aarhus, hvorefter de deltog i åbningen af Det Internationale Sejlsportscenter på havnefronten. Om eftermiddagen åbnede kronprinsen et forskningscenter, Crown Prince Frederik Center for Public Leadership, på Aarhus Universitet.



* 24. maj - portrætafsløring: Den australske billedkunstner Ralph Heimans har malet et portræt af kronprinsen, som blev afsløret på Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Portrættet kan ses fra 25. maj til 2. september. I samme periode viser slottet en udstilling om kronprinsens livsforløb.



* 26. maj - fødselsdag: Klokken 12 trådte dronningen, kronprinsparret og deres fire børn ud på balkonen på Frederik VIII's palæ på Amalienborg. Om aftenen havde dronningen indbudt til gallataffel på Christiansborg Slot. Kronprinsparret ankom i karet.



* 27. maj - fødselsdagsshow: Kronprinsen og den øvrige kongelige familie overværer DR's fødselsdagsshow "Hele Danmark fejrer Kronprinsen".



Kilde: kongehuset.

Blandt andre sangerne Mø, Oh Land, Tim Christensen, Kesi og Tina Dickow har været på scenen. Sidstnævnte optrådte med en ny sang, der er skrevet specielt til kronprinsen.

Også grupperne Lukas Graham, Dizzy Mizz Lizzy og Sort Sol har været på scenen i den fyldte arena og lykønsket kronprinsen.

Kronprins Frederik har tidligere fortalt, at musik betyder meget for ham, hvorfor musikken også er i centrum ved den royale fejring.

- Jeg har altid brugt musikken som en slags terapi, som noget beroligende. Et sted, hvor du altid kan finde et frirum og være dig selv, siger kronprinsen i bogen "Under bjælken" af Jens Andersen.

Men der har også været mere særegne indslag søndag aften.

Som da fem frømænd i fuld uniform firede sig ned fra loftet, løb gennem arenaen, kaldte Frederik for verdens sejeste kronprins og fik publikum til at råbe: "Pingo!" - kronprinsens kælenavn i korpset.

Gruppen er kronprins Frederiks kolleger fra Frømandskorpset.

Og så har showet budt på forholdsvist sjældne interviews med kronprinsparrets børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent.

De unge prinsesser og prinser er enige om, at deres far er en god støtte.

- Han siger altid: "Tænk dig om, og mærk efter i kroppen", siger prinsesse Josephine i et indslag i DR's show.

Og storesøsteren, prinsesse Isabella, supplerer:

- Hvis man ikke tror på sig selv, siger han: "Kom nu, du kan godt".

Kronprinsparret og børnene ankom samlet til showet som de allersidste, og under showet sad parret og dets fire børn ved siden af kronprinsesse Marys søster, Patricia Bailey, og prins Joachim, prinsesse Marie og prins Felix.

Grevinde Alexandra var også mødt op til showet.

Værterne for aftenens show var Mads Steffensen og Stéphanie Surrgue.

Showet "Hele Danmark fejrer kronprinsen" afslutter en hel uge med fejring af kronprins Frederiks 50-års fødselsdag.

Kronprinsen indledte sin fødselsdagsuge med at løbe Royal Run mandag i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.

Siden har der været en række andre begivenheder.

Lørdag middag blev kronprins Frederik fejret med flag og hurraråb fra hundredvis af fremmødte på Amalienborg Slotsplads og ved et gallataffel med 360 gæster på Christiansborg Slot om aftenen.

Her holdt blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tale for fødselaren. Også i et indslag under søndagens tv-show i Royal Arena har han ord at sige til Frederik.

- Kære kronprins Frederik. De er en mand med mange evner. En af dem er at møde mennesker i øjenhøjde.

- De taler ikke til andre mennesker, de taler med dem. De er en mand af tiden, helstøbt, nærværende. Derfor har de min respekt, derfor har de danskernes respekt, sagde Lars Løkke Rasmussen.