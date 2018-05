Domstolsafgørelser og regelændringer har stor betydning for Flyhjælp, senest har en regelændring på det svenske marked skåret hver fjerde kunde væk - imens er selskabet på vej ind i Finland for at hjælpe forsinkede flypassagerer kræve erstatning der.

Firmaet Flyhjælp har lige fået udsigt til yderligere 32.000 potentielle nye kunder i butikken med en ny EU-dom, men regelændringer og domstolsafgørelser kan også gå imod det selskabet, der er etableret af to brødre fra Odense.

Selskabet, der i dag bor på Christianshavn i København, mistede således 23 procent af deres kundepotentiale på det svenske marked, da myndighederne i Sverige indførte en to måneders regel, så flypassager i dag skal kræve erstatning senest to måneder efter at forsinkelsen er opstået.

- Det har stor betydning, og det viser bare, at vi har en forretning, der er meget påvirket af eksterne faktorer, siger Gustav Frederik Thybo.

Han etablerede firmaet i 2015 sammen med sin bror og nogle andre jurastuderende, og siden har de udvidet betragtelig i Danmark, og senere ind i Sverige og Norge.

Nu er firmaet også på vej ind i Finland.

- Det er vi i fuld gang med. Vi kan køre alle sagerne her fra København, hvor det er let at få svenske, norske og finske medarbejdere, for der bor mange af dem her i byen, siger han.