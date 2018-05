Israels minister for fængsler forbyder Hamas-fanger i israelske fængsler at følge VM i fodbold fra Rusland.

Israels minister for offentlig sikkerhed, Gilad Erdan, har beordret fængselsmyndighederne at sikre, at Hamas-fanger i israelske fængsler ikke kan se fodbold på tv fra det kommende VM i Rusland.

Det skriver den israelske netavis ynetnews.com.

- Jeg har ingen intention om at lade Hamas-medlemmer, der er tilbageholdt i vore fængsler, nyde VM-kampe, mens vi har israelske gidsler og soldater i Gazastriben, siger Erdan ifølge netavisen.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at ministeren har bedt fængselsvæsnet om at "lægge pres" på fængslede Hamas-medlemmer.

I henhold til gældende regler har fangerne ret til at se tv, men Erdan siger, at han vil undersøge, om reglerne kan ændres inden VM, der løber fra den 14. juni til den 15. juli.

Fanger, der "støtter terrorisme, skal ikke se sportskonkurrencer, som forener folk", siger ministeren ifølge AFP.

Ligene af to israelske soldater, som blev dræbt under en væbnet konflikt mellem Hamas og Israel i 2014, menes at være i Hamas' varetægt, og Israel vil have dem udleveret.

Ifølge Den Palæstinensiske Klub for Fanger er der i øjeblikket 6500 palæstinensere i israelske fængsler.

Der er ikke oplysninger om, hvor mange af dem der er fra den militante, islamiske Hamas-gruppe, som har kontrollen i Gazastriben.