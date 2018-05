Esbjerg kunne søndag aften lade champagnepropperne springe, da det efter 3-0 hjemme mod Silkeborg stod klart, at holdet i næste sæson er tilbage i Alka Superligaen.

Den helt store helt blev Anders Dreyer, der i anden halvleg lavede et vaskeægte hattrick, og han var efter kampen meget glad.

- Jeg er nærmest tom for ord. Det er helt fantastisk, at vi vandt og nu er tilbage i Superligaen, hvor vi hører til.

- Det har ikke været vores bedste sæson, men vi har vist i de to kampe mod Silkeborg, at vi kan spille godt. Da vi kom ned til pausen, talte vi om, at vi bare skulle køre på, så troen var der hele vejen, siger han.

Anders Dreyer mener, at Esbjerg har kvaliteten til at spille med i Superligaen i den kommende sæson.

- Jeg tror på, at vi kommer til at gøre en positiv forskel deroppe. Vi kan spille med mod holdene, så jeg frygter slet ikke at falde igennem, siger offensivspilleren og tilføjer:

- Men inden det hedder Superliga, så skal vi fejre det her med vores fans. Vi skal i byen og have noget at drikke, og så tager vi det andet på et senere tidspunkt.

Cheftræner John Lammers mente efter kampen, at kulissen på stadion var med til at bære vestjyderne frem til sejren.

- Vi fik en fantastisk støtte af vores fans, som var en ægte tolvtemand. Det samme gjaldt i torsdags i Silkeborg, hvor vi desværre skuffede dem, men de stod bag os igen, og det hjalp os, siger hollænderen.

Esbjerg slog Silkeborg over to kampe med samlet 3-1.