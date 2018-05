Silkeborg rykkede søndag aften ud af Alka Superligaen, da holdet på udebane tabte 0-3 i Esbjerg.

Samlet tabte østjyderne dermed 1-3 i de to playoffkampe om en plads i Superligaen.

Den uheldige nedrykning får dog ifølge direktør Kent Madsen ingen konsekvens for træner Peter Sørensens job.

Kent Madsen understreger, at der trods nedrykningen fortsat er fuld tiltro til cheftræneren.

- Peter Sørensen er manden, der kan rykke os op. Han har gjort det tidligere, og det kan han gøre igen. Vi taber og vinder sammen, og denne gang gik det ikke vores vej.

- Nu skal vi spille i den næstbedste række, og det har vi prøvet før. Hver gang har vi løst opgaven med at komme tilbage, og det gør vi også denne gang. Det hjælper ikke noget at pibe, siger Kent Madsen.

Han har ikke oplevet en større rutsjebanetur i sin tid i Silkeborg.

- Jeg har været med i mange år, men det her har været den vildeste sæson for Silkeborg, som jeg kan huske. Vi lå jo egentligt fint nok til efter grundspillet, men så lavede vi et dårligt puljespil.

- Så ender man i de her knald-eller-fald-kampe, og vi var jo ret beset meget tætte på at ryge ud allerede til Helsingør i forrige runde, siger han.

Anfører Simon Jakobsen var en slagen mand efter kampen.

- Det er mildt sagt forfærdeligt. Det er tomt, og det gør ondt. Der er mange negative tanker, og det har mange negative konsekvenser.

- Vi kan kun bebrejde os selv for at have lavet for dårlige resultater. Sådan er det, når det går godt, og sådan er det også, når det går skidt, siger han.

Silkeborg brændte en friløber ved stillingen 0-0, der kunne have vendt det samlede resultat på hovedet, og det var blandt andet en sekvens, der ærgrede forsvarsspilleren.

- Vi fik ikke sat os nok på kampen. Der var nogle marginaler, der gik Esbjergs vej, og de formåede at gribe chancerne i modsætning til os, da det virkelig gjaldt, siger Simon Jakobsen.