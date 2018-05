Rød løber

Revydirektør Mads Nørby havde nyt dress og ny rød løber på plads, da der søndag aften var premiere på Kerteminderevyen.

- Jeg er for alvor blevet en verdensmand, og der er mange, der gerne vil købe mit tøj, fortalte Nørby, inden de mange premieregæster begyndte at komme.

Det er Kerteminderevyens kostumier Vibeke Valeur, der står bag designet, og revyens sypiger, der har gjort den færdig.

Hvad man ikke kan se på fotoet, er, at Fyn er placeret omkring Mads' gylp.

- Jeg synes, at tøjet falder smukt ind i revyens scenografi, understreger han.

Mads Nørbys hustru, Sophie Louise Lauring, var vel lige så spændt som sin mand på premieren.

Til daglig er hun teaterdirektør for Mungo Park Kolding, og hun er næsten færdig med sin første sæson i den stilling.

- Jeg er glad, og det har været spændende. Vi har netop lanceret den kommende sæson, hvor vi blandt andet skal have et gæstespil på Odense Teater med "Dæmoner" i april 2019.

Skuespiller Kim Hammelsvang Henriksen, der har været med i samtlige revyer i Kerteminde under Mads Nørbys ledelse, havde inviteret sin mand Kenn og sin mor Pia Rasmussen til premiere.

Når Kerteminderevyen er slut den 7. juli, er det 250. aften, Kim står på en scene i denne sæson. Og så er der også dømt ferie bagefter.

Først med mor til Malaga og derefter med Kenn til Istanbul, Aserbajdsjan, Georgien og Armenien.

Skuespiller Ulla Jessen, der blandt andet er kendt fra Soldaterkammerat-filmene og Rottefælden, har rigeligt at se til hen over sommeren.

Lørdag aften var hun til revy-premiere i Sønderborg, og selv er hun godt i gang med prøverne til Gillelejerevyen, der har premiere den 28. juni.

- Og i slutningen af august gælder det Skagenrevyen og bagefter på turné med Revyraketten.

Kurt Dreyer er godt i gang med at spille "Ding dong" på Odense Teater, hvor han helt som planlagt har afløst Peter Gilsfort i rollen som hr. Pock.

Betty Glosted er også kommet med i farcen som fru Pock, men det er som afløser for Githa Lehrmann, der efter premieren styrtede på sin cykel.

Dreyer og Glosted har dannet par på scenen mange gange. Første gang var midt i 1990'erne i tre Ray Cooney-farcer på Odense Teater.

Og det fik de to en snak om, inden de gik til stegt flæsk og persillesovs og revy.

Betty Glosted starter nye prøver på "Anna Sophie Hedvig" på Odense Teater allerede den 4. juni.

- Og husk at krydse fingre for mig den 9. juni, når hun at fortælle.

Det er nemlig den dag, det bliver afsløret, om hun vinder en Reumert Pris for bedste ensemble-skuespiller for forestillingen "Catch me if you can".

Annette Vilhelmsen, tidligere minister og SF-formand, sad sammen med sin mand John i hjemmet i Kerteminde og ventede på et tørvejrshul i de mange byger, der generede den røde løber.

Og de nåede da også frem uden en eneste dråbe på brillerne.

FilmFyn-direktør Bo Damgaard er en glad mand for tiden, for der er bare så mange, der vil bruge Fyn som optagelsessted, bare ikke i Kerteminde og Middelfart som ikke er del af FilmFyn.

- I øjeblikket forhandler vi om to film og en tv-serie, som vi håber at få afsluttet inden sommerferien. Hvis det falder på plads, vil de blive produceret i efteråret og i 2019.

Klima- med mere-minister Lars Christian Lilleholt og fru Jane kom nærmest direkte fra kronprins Frederiks 50-års fødselsdagsfest, der først sluttede meget sent, da den endte med diskotek.

Men Lilleholt skal til Kerteminde.

- Jeg har været her hvert eneste år - også dengang Arne Lundemann lavede revy. Kerteminderevyen er sin helt egen, for den er ikke så politisk korrekt, og det er dejligt. Derfor glæder jeg mig hvert eneste år til den, fortalte ministeren, der lod ministerbilen stå hjemme i Odense.